Politiet meldte først at det var flere kjøretøy involvert, men skriver i en oppdatering at det dreier seg om to.

Det er saktegående trafikk forbi stedet i venstre felt.

– Vi er på stedet. Snakk om to kjøretøy involvert. Fremstår per nå ikke som alvorlige personskader, men ambulanse er på vei for å undersøke involverte personer, tvitrer Oslo-politiet.