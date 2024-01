Brannvesenet får attpåtil spørsmål om de kan bære ved, skriver Dagbladet.

Sørøst 110 har lagt ut en melding på X om saken lørdag formiddag. De minner om at nødnummeret 110 kun skal brukes i akutte situasjoner og nød.

– Vi må henstille publikum til lete opp aktuelle vakttelefoner i deres område og ta kontakt med disse selv.

Ifølge vaktleder Marthin Haugen har de fått rundt 25 kulderelaterte henvendelser lørdag morgen. Han legger til at brannvesenet tar en vurdering av hver enkelt sak, og at de strekker seg noe lenger for eksempelvis eldre som ikke kan løse problemet selv.