Det er ventet at oppkjøpet blir godkjent innen første kvartal av 2024, og etter det betyr det at PAG overtar den fulle operasjonelle kontrollen over meieri- og iskremproduksjonen, opplyser investeringsselskapet i en pressemelding.

Isbjørn Is ble etablert i 1962 utenfor Bergen og er en av Norges tre største iskremprodusenter. De ble kjøpt opp av Food Union Europe i 2016.

Lincoln Pan, som er partner og medleder for Private Equity i PAG, sier at selskapet har vært en aktiv investor i Food Union Europe siden februar 2017.

Selskapet har en sterk markedsposisjon i hovedmarkedene blant annet Latvia, Estland, Litauen, Norge og Romania.

– Vi ser fram til å arbeide tett med den eksisterende ledelsen for å bidra til ytterligere vekst og utvidelse. Dette gjelder spesielt i Norge. Målet er å videreutvikle selskapets innovative portefølje bestående av kvalitetsprodukter i snacksegmentet, sier han.