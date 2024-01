– Politiet har foreløpig ingen nye opplysninger å gå ut med i saken, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

De skriver videre at de først må ivareta og informere pårørende før de går ut til offentligheten med ytterligere informasjon. Politiinspektør Grete Metlid tar derfor sikte på å gjennomføre pressebrifingen rundt klokken 16.

To kvinner, en mann og et barn ble funnet drept i et hus i Nes på Romerike tirsdag. Den avdøde mannen, som politiet antar tok livet av sine to døtre og et barnebarn, har formelt fått status som siktet.

Den siktede mannen ringte selv inn til politiet og varslet om drapene han hadde begått, før han sa at han også ville ta sitt eget liv.

Den ene drepte kvinnen var ansatt i Øst politidistrikt. Mange ansatte i etaten var tirsdag sterkt preget over tapet av en kollega, og etterforskningen er derfor overført til Oslo politidistrikt.

Romerikes Blad skriver torsdag at samboeren til den avdøde politibetjenten, og far til barnet, er avhørt av politiet.