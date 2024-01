Dette var kronprinsens første offisielle besøk på anlegget, og han ble orientert om beredskapssenterets ulike oppgaver og samfunnsansvar. Det var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) som tok imot kronprinsen.

Målet med senteret er å legge til rette for å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser. Senteret har vært i full drift siden desember 2020.

Mest spennende var det kanskje for kronprinsen da han fikk besøke et av anleggets hangarer, hvor sjef for helikoptertjeneste, Hilde Hognestad Strumann, viste fram et av politiets Leonardo AW169-helikopter.

Helikoptertypen kan frakte inntil seks personer av gangen og har en beregnet rekkevidde på 250 nautiske mil.