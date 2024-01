Sørgegudstjeneste etter drapene i Nes

I dag holdes det sørgegudstjenesten i Ingeborgrud kirke i Nes etter at fire personer ble funnet døde i en bolig i Skogbygda tidligere i uken. Politiet tror at en 65 år gammel mann skjøt sine to døtre, et barnebarn på 10 måneder og så seg selv. Gudstjenesten starter klokken 17, og det er åpen kirke i timene før.

Presidentvalg i Finland

Første runde i presidentvalget i Finland holdes i dag. De tre kandidatene Pekka Haavisto (uavhengig), Alexander Stubb (Samlingspartiet) og Jussi Halla-aho (Sannfinnene) kjemper om å bli ny finsk president. Hvis ingen av de tre får mer enn 50 prosent av stemmene, holdes det en andre valgomgang 11. februar.

Skiflygnings-VM i Kulm

Det er VM i skiflyging i østerrikske Kulm, og klokken 14 er det duket for lagkonkurranse. Halvor Egner Granerud er ikke med på Norges lag, men det er Robin Pedersen, Daniel-André Tande, Marius Lindvik og Johann André Forfang. Der håper de å forsvare bronsen fra VM i Vikersund i 2022.

Verdenscup i Goms

På siste dag i verdenscuphelgen i Goms i Sveits er det fellesstart over 20 kilometer i fri teknikk. Kvinnene starter klokken 9.30, og mennene klokken 13.30. Helgens verdenscuprenn går uten flere kjente navn, blant annet Kristine Stavås Skistad, Anne Kjersti Kalvå, Astrid Øyre Slind og Silje Theodorsen.

Liv Ullmann på svensk filmfestival

Årets internasjonale filmfestival i Göteborg viser i dag en ny KI-generert versjon av Ingmar Bergman-klassikeren «Persona». Det er Liv Ullmanns rolle som manipuleres i filmen, og hun er også blant publikummerne. Festivalen åpner med norske Thea Hvistendahls «Håndtering av udøde».