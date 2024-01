Utvalget har prøvd å få svar på to spørsmål:

* Hvorvidt E-tjenesten ved sin kildeføring framprovoserte skytingen 25. juni 2022.

* Hvorvidt E-tjenesten overholdt plikten til rettidig å dele relevant informasjon med PST i forkant av angrepet.

EOS er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester. Svaret på spørsmålene legges tirsdag ettermiddag fram i en egen melding til Stortinget.

De hemmelige tjenestene fikk kritikk i evalueringen av hva som gikk galt da Zaniar Matapour drepte to og såret flere i en masseskyting i Oslo sentrum 25. juni i fjor.

Tidligere har et utvalg evaluert myndighetenes håndtering av skytingen. De fant blant annet avgjørende svikt i kommunikasjonen mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i forkant av skytingen.

Gjennom flere avsløringer i VG har det tidligere kommet fram at et en etterretningsagent fra E-tjenesten utga seg for å være terrorist i Den islamske staten (IS), og at vedkommende fikk vite om et planlagt angrep mot Skandinavia.

PST ble varslet om informasjonen, men gikk ikke videre med undersøkelsene før angrepet skjedde. Både metodebruken og informasjonsflyten har tidligere blitt kritisert.