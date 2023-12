– Oljeetterspørselen ventes å bli støttet opp av en solid global vekst i brutto nasjonalprodukt med vedvarende styrking av den økonomiske aktiviteten i Kina som bakteppe, skriver Opec i sin månedsrapport om oljemarkedet.

Etterspørselen i landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ventes å øke med 300.000 fat dagen opp til 46,1 millioner fat, men vil fortsatt ligge under rekordåret 2019, mener Opec.

Samtidig ventes det en økning i etterspørselen i landene utenfor OECD på 2 millioner fat dagen til 58,3 millioner fat per dag.

Rapporten kom samme dag som enigheten om en slutterklæring fra klimatoppmøtet Cop 28 som tar til orde for en overgang bort fra fossil energi.

Enigheten kom åtte år etter at verdens land vedtok at de skulle jobbe for å holde den globale oppvarmingen på under 2 grader, og aller helst under 1,5 grader sammenlignet med førindustrielt nivå.