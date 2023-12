44 prosent svarer at Solberg er best skikket til å være statsminister, mens 31 prosent mener Støre er best skikket til jobben han nå har, viser NRKs nye statsministermåling. 26 prosent av de spurte sier de ikke vet.

– Dette er en veldig god måling for Høyre og for hele borgerlig side. Det kan se ut som at et flertall i befolkningen ønsker seg ny regjering til jul, og det skulle jeg gjerne bidratt til, men det er dessverre litt lenge igjen til valget, sier Solberg til kanalen.

I NRKs måling forrige måned var det så godt som dødt løp mellom de to partilederne. 36 prosent oppga da Støre, mens 37 prosent foretrakk Solberg.

Aftenposten og NRK har i tillegg fått Norstat til å spørre velgerne hva de ville stemt i neste stortingsvalg. Også her er det Høyre som har størst grunn til å juble. Partiet får 26,3 prosents oppslutning, en økning på 1,7 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet faller med 1,6 prosentpoeng til 18,6 prosent.

Lenger ut på venstresiden er det lysere tider: SV går opp 0,8 prosentpoeng til 11,4 prosent, noe som er det beste resultatet partiet har fått på en Norstat-måling på over elleve år, ifølge Aftenposten.

Venstre gjør det verst på målingen og faller hele 2,4 prosentpoeng til 4,0 prosent.

Øvrige partier: Frp 13,6 (+0,7), Sp 6,1 (0,5+), R 4,8 (+0,6), Krf 4,7 (+0,7), MDG 3,9 (-0,7), INP 4,1 (-0,2).

Meningsmålingen er basert på 1000 intervjuer i perioden 27. november til 2. desember. Feilmarginen er på 1-3,2 prosentpoeng.