– Jeg har fått et klart råd fra Mattilsynet og mener det er uaktuelt å åpne opp for at man kan dele ut mat som ikke er lovlig å selge i norske butikker, sier Geir Pollestad til TV 2.

Pollestad sier at departementet ikke har konkludert endelig, men at ikke noe tyder på at regelverket vil åpne for at mat fra cruiseskip kan deles ut til Matsentralen eller andre aktører.

TV 2 har søkt om og fått innsyn i utredningen fra Mattilsynet som ble sendt til Pollestads departement i oktober.

«Mattilsynet ser få muligheter innenfor rammene i dagens regelverk for at slik matdonasjon av overskuddsmat skal kunne gjennomføres uten at det settes inn omfattende tiltak, og selv da er det lite vi anser som mulig å omsette fra denne type virksomheter (cruiseskip)», heter det i dokumentet.

Mattilsynet skriver også at donasjon av overskuddsmat fra cruiseskip innebærer en risiko med tanke på dyrehelse og risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer.