– Det er potensielt en trussel på lang sikt mot Sveriges vekstpotensial. Det er også en viktig grunn til at vi må håndtere det og stanse det, sier Thedéen i et intervju med Financial Times.

Thedéen sier at et høyt tillitsnivå er en buffer i økonomien, og også en «ekstremt viktig ressurs» når det gjelder produktivitet og økonomisk vekst.

Om tilliten forvitrer, vil det igjen føre til økte sikkerhetskostnader og juridiske kostnader for avtaler som bør kunne inngås med et håndtrykk, ifølge ham.

Voldsomme gjengoppgjør har herjet Sverige i år, med brutale drap, eksplosjoner og skyteepisoder – i mange tilfeller med barn involvert.