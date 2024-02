Medier som Daily Mail skriver at Harry ankom flyplassen Heathrow i tidlig onsdag ettermiddag.

Han landet på samme flyplass i går, og han møtte kong Charles og dronning Camilla i rundt 45 minutter.

Nyheten om at Harry skulle reise til London, kom kort tid etter at det mandag ble kjent at Charles har fått en kreftdiagnose.

Daily Mail skriver at Harry trolig ikke møtte broren sin William.

Det er ikke kjent hva slags type kreft kongen har eller hvor alvorlig sykdommen er. Statsminister Rishi Sunak har sagt at kreften ble oppdaget på et tidlig stadium.