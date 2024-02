Det sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsperson Henrik Asheim til Altinget.

De tre sentrale kravene er:

* Hevet grense for individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS).

* Ingen plikt for å gå av ved nådd særaldersgrense.

* Rett til å jobbe fram til 72-årsalder i staten.

– Det viktigste for oss er at når vi først ber folk om å jobbe lenger, så bør det også være mulig for folk å jobbe lenger. Vi må ikke skyve folk ut av arbeidslivet som ønsker å jobbe lenger, sier han.

Stortingets arbeids- og sosialkomité skal legge fram en innstilling om regjeringens forslag til justeringer på pensjonsreformen før påske. Høyre og Ap var også de sentrale partene i den forrige pensjonsreformen.

Asheim sier tonen er god med regjeringspartiene, og sier Høyre vil være konstruktive. Partiet kan bli viktig også denne gang, ettersom regjeringens foretrukne budsjettpartner SV ikke var blant partiene som i utgangspunktet støttet pensjonsreformen.

På bakgrunn av anbefalingene fra Pensjonsutvalget, har regjeringen blant annet foreslått at pensjonsalderen skal øke med om lag ett år per tiår.