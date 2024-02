Det blir blant annet forbudt å bruke droner i verneområder. Bestemmelsene om maks 200 passasjerer om bord i skip utvides til også å gjelde verneområdene vest på Svalbard, og flere må søke om tillatelse til telt- og leiropphold. Dette er noen av endringene regjeringen har vedtatt.

– Norge har et ansvar for å ta vare på villmarksnaturen på Svalbard, og klimaendringene og økt aktivitet legger nå et stort press på naturmiljøet. Nå strammer vi inn regelverket for å ta bedre vare på den sårbare naturen og det utsatte dyrelivet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Forslagene til endring i svalbardmiljøloven skal legges fram for Stortinget. Etter planen skal de nye reglene gjelde fra 1. januar 2025, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Formålet med endringene er å ivareta større villmarksområder og redusere belastningen på naturen og dyrelivet.