Politiet kalte tirsdag inn til en pressekonferanse der analyse av nødsamtalen som siktede gjorde til nødetatene, sto i fokus.

– Innringer oppgir navn og adresse og sier han har drept døtrene, barnebarnet sitt og deretter har tent på huset. Han framsto med normal stemme. Mens siktede snakker, høres lyden av en brannvarsler, sa politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt under pressekonferansen.

Samtalen mellom siktede og operatøren hos politiet kom inn klokken 11.15 23. januar og vedvarte i 40 sekunder, men mannen la ikke på røret.

– Etter ett minutt og 20 sekunder, regnet fra tidspunktet nødoppkallet startet, høres en sterk lydhendelse. Lyden av det som med all sannsynlighet er et skudd. Politiet mener at dette er siktede som skyter seg selv, fortsetter Hustad.

Fire våpen

Hun opplyser videre at de har funnet fire våpen på åstedet – to hagler og to rifler. Politiet mener drapsvåpenet er blant dem, men vil ikke konkludere helt ennå.

Riflene var lovlig registrert, mens politiet mener at haglene ikke var registreringspliktige.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om et eventuelt motiv, og det er heller ikke sikkert vi vil finne et klart motiv, sier Hustad.

Det var Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) som ble drept i trippeldrapet i Skogbygda i Nes.

Torsdag forrige uke ble de tre begravet fra Ingeborgrud kirke.

Teknisk feil

65-åringen som er siktet for å ha drept sine to døtre og sitt elleve måneder gamle barnebarn, ringte politiet for å varsle om drapene før han tok sitt eget liv.

Nødsamtalen gikk av tekniske grunner til feil politidistrikt – Innlandet politidistrikt – ettersom boligen ligger nær politidistriktsgrensen. Det er Øst politidistrikt som har myndighet i Nes.

Forrige uke ble det besluttet at nødsamtalen ikke skal etterforskes av Spesialenheten.

Den eldste datteren jobbet i Øst politidistrikt. Derfor har Oslo politidistrikt tatt over etterforskningen.