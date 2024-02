Den 32 år gamle mannen ble pågrepet 7. august 2022 og har siden sittet varetektsfengslet. Mannen er tiltalt for å ha mishandlet sin da sju år gamle sønn i en treukersperiode fram til pågripelsen.

– Jeg har hatt denne jobben i noen år og aldri sett mishandling i nærheten av dette, sier statsadvokat Jan-Inge Raanes til Bergens Tidende.

Mishandlingen startet ifølge politiet kort tid etter at gutten kom til Norge for å bli gjenforent med sin far i juni 2022. Ifølge en legerapport var guttens skader potensielt sett livstruende dersom han ikke hadde blitt funnet og fått medisinsk behandling. Faren hadde aleneomsorg for sønnen, og moren var bosatt utenlands.

Kontaktet barnevernet

– Dette må være en av Norges groveste mishandlingssaker, dessverre gjelder det en liten gutt som alene og forsvarsløs kom til Norge. Deretter ble han utsatt for en umenneskelig mishandling, sa bistandsadvokat May Britt Løvik til Bergensavisen da tiltalen ble tatt ut i september i fjor.

I tillegg til grov barnemishandling er mannen tiltalt for gjentatte drapstrusler og vold mot en kvinne i 2018 og 2019. Han er videre tiltalt for drapstrusler mot en fengselsbetjent og bruk og oppbevaring av mindre mengder amfetamin, MDMA, kokain og cannabis. Det minst alvorlige tiltalepunktet dreier seg om at mannen skal ha kjørt pirattaxi.

En måned før gutten ble funnet i leiligheten i Bergen, hadde faren selv kontaktet barnevernet for å be om hjelp. Henvendelsen ble ifølge Bergens Tidende ikke registrert som en bekymringsmelding, noe Statsforvalteren senere slo fast var et brudd på bestemmelsene i barnevernloven.

Barnevernsdirektøren måtte gå

Få dager etter Statsforvalterens knusende kritikk, gikk barnevernsdirektør Alette Hilton Knudsen av. Knudsen sa da at hun håpet at hennes fratreden ville skape arbeidsro i organisasjonen.

Nåværende barnevernsdirektør Rønnaug Frøiland er klar på at den lille gutten skulle fått hjelp.

– Det skulle ikke skjedd at han ikke fikk hjelp. Da han henvendte seg, skulle vi ha tatt fatt på saken og undersøkt den, sier Frøiland til TV 2.

– Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot at sånne hendelser kan skje igjen, men det er det vi jobber for, sier hun.

Byrådet måtte gå

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) trakk seg i oktober 2022 som byrådsleder i Bergen, og byrådet gikk av som følge av svikten i oppfølgingen av denne og flere andre barnevernssaker i byen.

– Vi står her i kveld på grunn av en liten sju år gammel gutt som ble mishandlet av sin egen far og bundet fast i sin egen seng her i byen vår. Han ble liggende, han ble liggende for lenge, sa Valhammer på pressekonferansen 7. oktober 2022.

Det er satt av sju rettsdager til rettssaken, og rundt 30 personer skal vitne. Blant vitnene er ansatte i barnevernet, opplyser statsadvokaten til TV 2.

I tiltalen har påtalemyndigheten tatt høyde for at de vil be om forvaringsstraff for faren. Mannen nekter straffskyld.