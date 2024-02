– Vi i Q-Meieriene kjemper en tøff kamp for konkurranse på like vilkår i meierisektoren. Vi trenger flere støttespillere i denne kampen, og når Hovedorganisasjonen Virke har dette som ett av sine satsingsområder, er vi en god match, sier administrerende direktør Kristine Aasheim i Q-Meieriene i en pressemelding.

Meieriselskapet påpeker at de har gått i bresjen for kampen mot regjeringens forslag om å redusere konkurransen i meierimarkedet. De viser også til at Virke, som organiserer flere av de store dagligvarekjedene, har engasjert seg kraftig mot forslaget.

– Vi opplever at regjeringen vedtar mindre konkurranse og at Tine som markedsregulator ikke oppfyller sin rolle. Nå jobber regjeringen også med fjerning av målpris på melk uten å ha utredet hvilke konsekvenser det vil få for bøndene, næringslivet og forbrukerne, sier styreleder Kenneth Hamnes.

Direktør Bendik Solum Whist i Virke dagligvare sier at organisasjonen står klar til å kjempe for fortsatt konkurranse i meierisektoren.

– Meierivarer utgjør 15 prosent av forbrukernes handlekurv, og markedet er nesten totalt dominert av Tine, som også er markedsregulator. Når landbruksministeren vil fjerne virkemidlene som gir Q mulighet til å konkurrere på rettferdige vilkår, rammes konkurransen og forbrukerne, sier Whist og understreker at like konkurransevilkår er Virkes politiske DNA.