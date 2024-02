Flere titalls drept i kraftige israelske angrep mot Rafah

Minst 50 personer er drept i israelske luftangrep mot Rafah, opplyser helsemyndighetene på Gazastripen. Palestinsk Røde Halvmåne omtaler mandagens angrep som voldsomme. Minst 37 personer er drept, og flere titalls er såret, opplyser tjenestepersoner ved sykehusene i området til Reuters. Videre heter det at det er frykt for at antallet døde kan stige.

I en uttalelse fra helsedepartementet heter det at 52 mennesker er drept, og at angrepene rammet 14 boliger og tre moskeer i forskjellige deler av Rafah.

Israel sier de har reddet ut to gisler fra Rafah

Samme natt som de omfattende angrepene mot Rafah, har israelske styrker i en spesialoperasjon frigitt to gisler fra fangenskap i Rafah. De to er navngitt som 60 år gamle Fernandi Simon Marman og 70 år gamle Louis Har.

Begge ble bortført fra kibbutzen Nir Yizhak i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, og er ifølge militæret i god form. De var blant de 136 gislene som ifølge Israel fortsatt er i fangenskap hos Hamas.

Kraftig brann på skole i Balsfjord

Nordkjosbotn skole i Balsfjord i Troms har fått store skader etter at det i natt ble meldt om brann i en fløy på skolen. Politiet meldte om brannen klokken 1.40, og først klokken 5.12 meldte politiet at brannmannskapene hadde kontroll.

Rådmann Øyvind Korsberg i Balsfjord kommune sier til Nordlys at det ikke vil bli noen undervisning ved skolen mandag. Han sier til avisen at skolens framtid er usikker.

Chiefs Superbowl-mestere

Kansas City Chiefs vant Superbowl for tredje gang på fem år da San Francisco 49ers ble slått 25–22 etter spilleforlengning i en dramatisk kamp natt til mandag norsk tid.

Niners dominerte før pause, men Chiefs slo tilbake før Niners igjen gikk opp i ledelse da det bare gjensto 1.53 av kampen. På overtid fikk Chiefs en touchdown og kunne feire seieren. Feire gjorde også popstjernen Taylor Swift ettersom kjæresten Travis Kelce er Chiefs-spiller.

Maraton-rekordinnehaver Kelvin Kiptum død i trafikkulykke

Kelvin Kiptum (24), som innehar verdensrekorden i maraton, har mistet livet i en trafikkulykke, melder kenyanske medier og utøvere. Reuters siterer landets idrettsminister på at Kiptum er død. Den kenyanske løperen Milcah Chermos har vært på sykehuset med flere andre utøvere og familiemedlemmer av Kiptum. Til nyhetsbyrået AP sier hun at hun så liket, og at Kiptum ble identifisert av familien.

Ulykken skjedde ved Kaptagat-området sørvest i landet, et høytliggende område der mange langdistanseløpere trener. Også Kiptums trener Garvais Hakizimana døde i ulykken. Kiptum løp inn til ny rekord i oktober på tiden 2.00.35.

Nytt uvær skaper problemer

Mandag morgen er både riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt på grunn av uværet i fjellet. Ny vurdering skal tas klokken 10. På E134 Haukelifjell er det innført kolonnekjøring på strekningen mellom Haukelitunnelen og Liamyrane. Her er det ikke varslet noen endring før klokken 20 mandag kveld.

Mandag skal det igjen begynne å snø på Østlandet, og i den forbindelse har det blitt sendt ut et gult farevarsel for snø. Farevarselet gjelder til tirsdag formiddag. Trafikanter, både de som skal kjøre selv og de som skal bruke kollektivtrafikk, må være forberedt på forsinkelser og innstillinger.