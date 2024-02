En 15-åring som er pågrepet og siktet i forbindelse med en knivstikking på Grønland i Oslo tidligere denne uka, må sitte i varetekt i fengsel for voksne. Årsaken er at alle de åtte varetektsplassene for barn under 18 år i Norge er opptatt, ifølge NRK.

– Jeg er veldig bekymret. Det er uholdbart at det er fullt i ungdomsfengslene, mener Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Hun viser til at Oslo Høyre har foreslått å doble antall plasser for ungdomsenheten i fengsel.

– Det trengs også et nytt landsdekkende tilbud med lukkede forvaringsinstitusjoner for barn under 15 år som har begått alvorlig eller gjentatte lovbrudd. De bør være underordnet barnevernets ansvar, i tett samarbeid med politi, helsevesen og skole. Med stort fokus på psykisk helsehjelp og skolegang er målet å hjelpe barnet til et liv uten kriminalitet.