Samenes nasjonaldag

I dag markeres samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993. Nasjonaldagen markeres flere steder i landet – blant annet skal sametingsråd Maja Kristine Jåma holder tale i Bodø klokken 18.

Har folket tillit til politiet?

I dag presenteres politiets innbyggerundersøkelse for 2023. Der får vi svar på om det norske folk fortsatt har tillit til politiet – og om innbyggere mener politiet opptrer rettferdig og upartisk. I fjorårets undersøkelse hadde 72 prosent av innbyggere høy eller svært høy tillit til politiet.

Norwegian med passasjertall

Flyselskapet Norwegian legger i dag fram passasjertallene for januar. I januar i fjor reiste over 1,1 millioner passasjerer med Norwegian. I desember fløy selskapet mer enn 1,3 millioner passasjerer, noe som ga et samlet passasjertall på mer enn 20 millioner det året.

EU med nye klimamål

EU-kommisjonen legger fram oppdaterte klimamål for 2040. I tillegg skal kommisjonen presentere nye planer for fangst og lagring av CO2 (CCS). Ifølge lekkasjer ligger det an til å bli et kutt på 90 prosent, noe som kan bety at det blir fortgang i flere CCS-prosjekter. Et samarbeid med EU om karbonfangst og -lagring er også et av hovedområdene i den grønne alliansen som EU-kommisjonen og Norge undertegnet i fjor.

«Safer Internet Day» markeres

Hvordan opplever en 10-15-åring innholdet de møter i sosiale medier? Og hva gjør de når de opplever noe ubehagelig? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på seminaret «Safer Internet Day» – som arrangeres i regi av politiet og Medietilsynet. Medietilsynet legger fram en undersøkelse om skadelig innhold, og politiet deler sine erfaringer fra arbeidet i nettpatruljen.

Samisk kjærlighetsfilm har premiere

I dag er det premiere på den samiske filmen «Eallogierdu – Tundraens Voktere». Filmen hadde verdenspremiere i Toronto i fjor høst til sterke anmeldelser. Det romantiske dramaet utspiller seg i Kautokeino, dit kunstneren Lena flytter tilbake etter urbane år for å ta for seg kvinners stilling i reindriften. Der forelsker hun seg i reindriftsutøveren Máhtte – og det blir komplisert. For moren hans er imot forholdet og mener han heller burde funnet seg en kjæreste med reinflokk.

Rwandisk journalist for retten

Ankesak til den rwandiske journalisten og YouTube-stjernen Dieudonné Niyonsenga kommer opp for retten. Han ble pågrepet i 2020 etter å ha rapportert om følgene av covid-19. Året etter ble han dømt til sju års fengsel for forfalskning og etterligning.

Branns motstander i mesterligaen trekkes

Branns fotballkvinner er klare for kvartfinale i mesterligaen, etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Hvem de møter blir klart når kvartfinaler og semifinaler trekkes i Nyon i Sveits klokken 13. I kvartfinalene trekkes toere mot en vinner fra en annen gruppe. Det betyr at Brann møter Barcelona, PSG eller Chelsea.