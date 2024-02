Gjensidige skriver i en pressemelding at noen vil oppleve lenger ventetid enn normalt etter ekstremværet Ingunn.

– Vi jobber på spreng og gjør alt vi kan for å hjelpe våre kunder raskest og best mulig. Vi prioriterer de mest akutte tilfellene og gjør strakstiltak der det er fysisk mulig, sier direktør for skade eiendom i Gjensidige, Pål Vermedal.

Etter ekstremværet viser en beregning fra Gjensidige at summen på erstatningsutbetalinger kan passere 250 millioner kroner for forsikringsselskapene.

– Stort sett har det gått utover takkonstruksjoner, tak er revet av, taksteiner og takplater har føket av gårde, vindski har blåst av, skadde gjerder, og rundt 50 bil-, camping- og båtskader, forteller Vermedal.

Han sier at de fleste skadene har kommet på Nordvestlandet og i Nordland.