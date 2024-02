Andre runde i det finske presidentvalget

I dag går finnene til urnene for andre gang i det finske presidentvalget. Det skal avgjøres hvem som overtar etter Sauli Väinämö Niinistö, som har vært Finlands president siden 1. mars 2012. Det knyttes spenning til om det blir Alexander Stubb, som fikk flest stemmer i første valgomgang, eller Pekka Haavisto. Valglokalene stenger klokken 19 norsk tid. Da kommer også resultatene av forhåndsstemmene.

Senatet i USA stemmer over Ukraina-pakke

Senatet i USA ventes å stemme over et lovforslag som omfatter drøyt 95 milliarder dollar i støtte til Ukraina, Israel og Taiwan. Selv om støttepakken blir vedtatt, gjør republikansk motstand at det er det høyst usikkert om den vil bli godkjent i Representantenes hus. Der er det nemlig flere kompromissløse tilhengere av Donald Trump som er mot å støtte Ukraina. Speaker Mike Johnson har alt varslet at forslaget ikke blir vedtatt hos dem.

Karneval i Rio

I dag er det duket for hovedparaden i karnevalet i Rio de Janeiro i Brasil. Flere millioner mennesker er ventet i gatene for å markere det som omtales som verdens største karneval, en feiring som strekker seg over flere dager. Karnevalets siste dag er tirsdag, dagen som i tradisjonen kalles «feitetirsdag», siste dagen før fasten startet. Søndag er det også fastelavn – og for øvrig også morsdag.

Byderby i London

Kaptein Martin Ødegaard og hans Arsenal tar søndag ettermiddag turen noen få kilometer østover i London for å møte byrival West Ham United. Arsenal ligger for øyeblikket på tredjeplass, fem poeng bak serieleder Liverpool. West Ham ligger for øvrig på 8. plass, 13 poeng bak Arsenal. Søndag spilles også oppgjøret mellom Aston Villa og Manchester United.