Politiet fikk melding om funn av den døde personen klokken 10.32 lørdag, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. Politiet har så langt ikke ID på avdøde, og pårørende er derfor ikke varslet, skriver operasjonsleder Dan Erik Johannessen.

– Foreløpige undersøkelser gir ikke grunnlag for å si at avdøde har vært utsatt for noe kriminelt, skriver han.