Det opplyser kanalen selv i en pressemelding.

Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem. Mannen er tidligere straffedømt og har en sedelighetsdom mot seg.

Mange har ønsket å støtte mannen etter at serien ble publisert, og en innsamlingsaksjon på Spleis har samlet inn over 3,8 millioner kroner. Men denne er nå satt på vent.

– NRK valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien av to årsaker. Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til mannen selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge. Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering, sier direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien.

Han forteller at en ny versjon av serien med korrigert informasjon vil bli publisert når den er klar.

Aftenpostens kommentator Christina Pletten har kritisert serien kraftig for å være uetisk. Hun mener at den aldri burde vært sendt.

Strømøy har forsvart prosjektet i et eget innlegg i samme avis.