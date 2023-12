Hvaldimir svømte i vår og i sommer nysgjerrig rundt blant båter flere steder i Bohuslän. Den gjorde også dype dykk inn i Göteborgs havn, melder Sveriges Televisjon (SVT).

Men i slutten av juli kom den kjente hvithvalen tilbake til norsk farvann ved Kragerø. Nå vil aktivister sende hvithvalen til Svalbard slik at han ikke behøver å være så ensom.

– Vi har et juleønske for Hvaldimir, og det er at han snart får møte andre hvithvaler, sier Regina Crosby Haug i OneWhale til SVT

I god form

Hvaldimir befinner seg for tiden i en fjord i Sør-Norge, der han får hjelp av organisasjonen OneWhale. Han har spist mye etter en sulten sommer.

– Fysisk er han i god form etter å ha spist mye i løpet av høsten, men det virker som om han føler seg ensom og søker kontakt med mennesker, sier Crosby Haug.

Organisasjonen som støtter Hvaldimir prøver å finne en løsning med hjelp fra norske myndigheter for å transportere hvithvalen til Svalbard, der det er flere hvithvaler han kan sosialisere seg med.

Fly til Svalbard

En idé er å samle inn penger til å transportere Hvaldimir med fly, for å redusere transporttiden til et minimum. Forutsetningene for at Hvaldimir skal overleve i Sør-Norge eller Bohuslän er ikke gode, ifølge OneWhale.

– Vi håper at Hvaldimir kommer til Svalbard i løpet av sommeren, sier Crosby Haug til SVT:

Hvaldimir dukket første gang opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april i 2019. Kort tid etterpå ble han rikskjendis da han tok tilhold i Hammerfest. Siden ble han sett langs det meste av kysten.