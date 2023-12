Helse Møre og Romsdal har bedt om to års utsettelse, men har fått nei av Helse Midt-Norge, skriver Klassekampen. Etter planen skal Helseplattformen innføres der i slutten av april neste år.

Helsetilsynet har slått fast at det nye journalsystemet Helseplattformen truer pasienttryggheten, det er påpekt graverende feil og mangler, systemet blir koblet til gjentatte dødsfall, og de ansatte er slitne.

– Det kommer aldri til å bli bra. Dette er et system som er bygd for amerikanske forhold, for å kommunisere med forsikringsselskap. Det kan ikke fikses, sier Kristin Helset, overlege ved avdeling for bryst og endokrinkirurgi ved St. Olavs til Klassekampen.

Hun kaller systemet farlig og ber om at det skrotes raskest mulig.

– Om jeg sier at pasienten skal komme tilbake om tre måneder, men det drøyer til fem måneder på grunn av manglende kontroll på ventelistene, kan kreften ha gått for langt, sier Helset.

Anestesilege og hovedtillitsvalgt for overlegene ved Molde sykehus, Georg Johnsen, sier journalsystemet er det viktigste systemet de har.

– Og slik systemet fungerer nå, vet vi ikke om pasientene får riktig behandling, og om vi får riktig info om pasienten. Konsekvensene for pasientene kan bli forsinket utredning og behandling, sier Johnsen.