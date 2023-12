Nedgangen var i stor grad drevet av det mest omsatte selskapet, Equinor, som gikk ned 2,13 prosent. Dette til tross for at de kunngjorde en langsiktig avtale om leveranse av gass til det tyske statseide selskapet SEFE (Securing Energy for Europe).

Mandagens oppgang på 0,97 prosent skyldtes en svært positiv dag for shippingselskapene på Oslo Børs. Tirsdag var festen over, og pilene pekte nedover for flere av selskapene. Eksempelvis ble John Fredriksen-selskapet Frontline korrigert. Etter den store oppgangen på 7 prosent mandag, gikk aksjen ned 2,1 prosent tirsdag.

DNB hadde en stødig dag på børsen – de endte med en uendret kurs.

Oljeprisen lå stabilt målt mot prisen mandag ettermiddag. Tirsdag ettermiddag ble ett fat nordsjøolje omsatt for 78,7 dollar.

Det var oppgang på flere av de store børsene i Europa. Klokken 16.45 var DAX-indeksen i Frankfurt opp 0,52 prosent. FTSE 100 i London hadde steget med 0,28 prosent, mens Paris lå CAC 40 opp 0,13 prosent.