HRW: Facebook og Instagram sensurerer palestinske stemmer

Palestinske stemmer sensureres systematisk av Facebook og Instagram, konstaterer Human Rights Watch (HRW) i en ny rapport.

Menneskerettsorganisasjonen er sterkt kritisk til Mark Zuckerbergs Meta, som eier Facebook og Instagram, og de to selskapenes sensur og moderering av innhold.

Opposisjonen krever omvalg etter forlenget valg i Kongo

Valget i Kongo blir forlenget med én dag fordi enkelte valglokaler ikke kunne åpne onsdag, opplyser valgkommisjonen i landet. Store logistiske utfordringer i det uveisomme og krigsherjede landet gjorde imidlertid at flere valglokaler bare kunne holde åpent en kort tid onsdag, mens andre ikke kunne holde åpent i det hele tatt.

Gjennom dagen varslet valgobservatører også om andre problemer, blant annet elektroniske valgsystemer som ikke fungerte, og bruk av vold ved stemmelokaler. I en uttalelse sier fem opposisjonskandidater, at valgkommisjonen ikke har konstitusjonelt eller juridisk grunnlag til å forlenge valget, og de krever at det «mislykkede valget» gjennomføres på nytt.

Wall Street Journal: Biden vurderer økte tollsatser på kinesiske elbiler

Biden-administrasjonen vurderer å øke tollsatsene på kinesiske produkter verdt rundt 300 milliarder dollar, blant dem elbiler, melder Wall Street Journal.

Målet med den mulige innstrammingen er å beskytte USAs grønne energiindustri mot billigere kinesisk eksport, sier kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal.

Israel beordrer evakueringer i Khan Younis

Israel beordret onsdag folk om å evakuere i store deler av Khan Younis, den største byen sør på Gazastripen, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA. FN-organet melder at Israel ga onsdag ut kart over nye deler av Khan Younis som er utpekt for evakuering. Ifølge OCHA dreier det som rundt 20 prosent av byen, et område som før krigen huset mer enn 110.000 mennesker. I området ligger også 32 tilfluktslokaler som huser mer enn 140.000 internt fordrevne, de fleste fra steder nord på Gazastripen, legger FN-organet til.

Medier: Warner Brothers og Paramount i samtaler om mulig sammenslåing

Mediegigantene Warner Brothers Discovery og Paramount er i samtaler om en mulig fusjon, melder amerikanske medier. Warner-toppsjef David Zaslav møtte Paramount-toppsjef Bob Bakish i timevis i New York tirsdag, opplyser ikke navngitte kilder til Axios. En mulig sammenslåing av selskapene var blant de tingene de snakket om, skriver nettstedet.

Samtalene oppgis å være i en tidlig fase, og ingenting skal være avgjort. New York Times gjengir lignende opplysninger og viser til to kilder med kjennskap til samtalen. Warner Brothers Discovery har CNN, HBO og selskapets filmstudioer i porteføljen. Paramount eier også egne filmstudioer samt kringkastingsgruppa CBS.