Bedrageriforsøkene fant sted i fjor, skriver Økokrim i en pressemelding.

Mannen ble først dømt til tre års fengsel i tingretten, men Økokrim anket dommen for å få en høyere straff.

– Det er svært viktig med en høy straff for digitale bedragerier, uavhengig av om de lykkes i å lure folk eller ikke. Det har ikke tidligere vært en lignende massebedragerisak i Norge før, og det er viktig for oss å få markert at digitale bedragerier kan føre til lange fengselsstraffer, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Mannen fikk en strafferabatt på 20 prosent for å ha tilstått.

25-åringen utga seg for å være fra DNB, DHL og Bank Norwegian for å få mottakeren til å trykke på en link og gi fra seg kredittkortinformasjon. Tekstmeldingene ble sendt ut til de telefonene som oppholdt seg i nærheten av hans sporingsutstyr. 103 av bedrageriforsøkene ble fullbyrdet.

Det er ikke klart om dommen vil bli anket.