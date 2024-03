– Jeg er sikker på at Tiktok vil bli forbudt. Det er kun et spørsmål om når, sier Svenneby til E24.

Han leder programkomiteen i Unge Høyre, som nå jobber med å meisle ut et nytt program som skal vedtas i juni. Svenneby begrunner et forbud med at Tiktok kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet.

– Det er kjent at kinesiske myndigheter har stor innflytelse og aktivt bruker teknologi til å påvirke opinionen, sier Svenneby.

– Vi ville aldri tillat at Sovjet hadde eierskap til den fremste plattformen for å påvirke mentaliteten til unge i Vesten, legger han til.

Et stort flertall i Representantenes hus i USA har stemt for et krav om at kinesiske eiere av Tiktok må selge seg ut av appen. Hvis dette ikke skjer i løpet av et halvt år, vil Tiktok i praksis bli forbudt i USA, i henhold til forslaget. Selv om det nå er vedtatt i Representantenes hus, er det usikkert om det får flertall i Senatet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Svenneby sier han ikke har et svar på hvordan et forbud skal la seg gjennomføre i praksis. Han tror imidlertid at det vil kunne bli enklere å gjennomføre dersom EU-landene slutter seg til et forbud.