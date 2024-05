Kirkerådet varslet samtidig flere kutt, skriver Vårt Land.

Fire av de 19 stillingene skal bort i Kirkerådets eget sekretariat innen utgangen av 2024 og like mange i løpet av neste år. I dag er det vel 100 ansatte i sekretariatet.

Elleve årsverk skal også vekk fra bispedømmerådenes administrasjon i løpet av 2025. Kuttene ble vedtatt da Kirkerådet var samlet forrige uke.

I februar skrev Vårt Land at Den norske kirke har vedtatt et budsjett for 2024 med et underskudd på 42,8 millioner. Dette skyldes i stor grad en økning i pensjonsutgifter fra Statens pensjonskasse (SPK) på 99 millioner kroner sammenlignet med året før, skrev avisen.

Nå skriver Vårt Land at situasjonen har forverret seg. En ny prognose viser at pensjonskostnadene for 2024 vil bli 41 millioner kroner høyere enn tidligere prognoser.