Den siktede mannen har erkjent de faktiske forholdene rundt hendelsen der en mann i 30-årene døde i en bolig på Bjørkelangen i Aurskog Høland natt til lørdag. Ifølge mannens forsvarer, advokat Ole-Kristian Ringnes, påberoper den siktede 22-åringen at han handlet i nødverge og at han knivstakk stefaren etter at han selv og moren var blitt angrepet.

– Han hevder å ha vært i en nødvergesituasjon og har forklart seg utdypende om det til politiet. Situasjonen ender med at angriperen avgår med døden, sier Ringnes til VG mandag ettermiddag.

Politiet framstilte den siktede for Romerike og Glåmdal tingrett mandag med begjæring om varetekt i fire uker. Dommeren mener 22-åringen kan mistenkes for drap og drøfter spørsmålet om nødverge i kjennelsen.

– Når det gjelder spørsmålet om siktede har handlet i nødverge, finner retten at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha gått ut over det som må anses nødvendig for å avverge angrepet.