Påtalemyndigheten sier at den 42 år gamle kvinnen bidro til å gjemme opphavet til milliardsummen som angivelig ble stjålet fra 130.000 kinesiske investorer mellom 2014 og 2017.

Wen er dømt for å ha vekslet bitcoin inn i kontanter og eiendommer for å skjule en bedragerigevinst på 5 milliarder pund. Hun er ikke dømt for å ha bidratt til selve den forbryterske handlingen, som påtalemyndigheten mener en annen kvinne står bak.

Som ledd i granskingen har britisk politi tatt hånd om digitale lommebøker med over 61.000 bitcoin, det største beslaget av kryptovaluta noen gang i verden. Da dette beslaget ble gjort i 2021, var verdien 1, 4 milliarder pund. I dag er verdien over 3 milliarder pund, kom det fram under rettssaken.

Den 42 år gamle kvinnen nektet skyld på tre tiltalepunkter som gjaldt bitcoin og sa i retten at hun ikke visste at kryptovalutaen stammet fra en bedragerisak. Hun ble kjent skyldig i et fjerde punkt om hvitvasking og dømt til 80 måneders fengsel.