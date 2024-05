– Politiet vil gjennomføre et avhør av siktede forhåpentligvis i løpet av dagen, sier jourhavende jurist Karianne Larsen i Øst politidistrikt til NRK.

Det var lørdag kveld at politiet fikk melding om at en mann hadde blitt knivstukket like utenfor Fredrikstad sentrum. Den fornærmede mannen ble kjørt til Kalnes sykehus, og den nå siktede mannen ble pågrepet en drøy time senere av bevæpnet politi.

– Vi har fått beskjed om at den fornærmede er våken og utenfor kritisk fare, sier Larsen.

Flere vitner er avhørt, og politiet ønsker også å avhøre den fornærmede mannen. Både han og den siktede er godt kjent av politiet fra før.

Den siktede mannen framstilles for varetektsfengsling mandag.