Skipene skal frakte passasjerer og gods over Den engelske kanal. De er ventet å være ferdigstilt i 2030.

– Dette er et viktig skritt for å dekarbonisere transport over kanalen. Grunnet den relativt korte avstanden mellom Storbritannia og Frankrike er rutene optimale for elektrisk ferjetransport, sier DFDSs toppsjef Torben Carlsen i en pressemelding.

Ferjene skal seile mellom Dover i Storbritannia og Dunkerque og Calais i Frankrike.