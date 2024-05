At smittetallene skulle stige, var ventet på forhånd. Det skyldes en kombinasjon av økt oppmerksomhet, som fører til at flere tester seg, samt at smitten sprer seg, skriver Bergensavisen.

– Det er ikke usannsynlig at vi enda vil få en stigning i tallene både på grunn av større oppmerksomhet, men også fordi det vil være økning i antall smittede, sa smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen til avisa forrige uke.

Ifølge meldingssystemet for smittsomme sykdommer (Msis), er det så langt i år registrert 1639 smittetilfeller i Norge. Til sammenligning ble det meldt om 1201 tilfeller i hele fjor.

Kikhoste kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene i stor grad er identiske med vanlig forkjølelse ved at det gir rennende nese, svak feber og mild hoste.

Etter en eller to uker forverres imidlertid symptomene kraftig og kan gi voldsomme og ukontrollerte hosteanfall som pågår i flere måneder.

I Norge er vaksine mot kikhoste inkluderte i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og anbefales fra tre måneders alder. Voksne anbefales også oppfriskningsdose hvert tiende år for å beskytte seg mot sykdommen og for å hindre videre smitte.