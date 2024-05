– Det er rom for økt offentlig pengebruk for å motvirke arbeidsløshet og nedgangstider, slik regjeringen gjør nå. En noe mer ekspansiv økonomisk politikk vil ifølge våre beregninger ikke bidra til økt prisvekst, men kan motvirke økt ledighet, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Han påpeker at arbeidsledigheten har økt de siste to årene, noe han mener bunner i Norges Banks rentepolitikk. I februar var arbeidsledigheten på 3,9 prosent, tilsvarende 117.000 personer utenfor arbeidslivet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad påpeker at det er flere utfordringer og frykter særlig for byggenæringen, som sliter med lavt aktivitetsnivå og det største fallet i boliginvesteringer siden bankkrisen i 1990.

– Jeg vil poengtere at det er både handlingsrom og behov for finanspolitikk for å demme opp for økt arbeidsledighet, sier han.