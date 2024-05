Israel er i ferd med å utvide sin militære bakkeaksjon i byen, ifølge nyhetsbyrået AP. Palestinerne har fått beskjed om å flytte seg ut av nye områder i forkant av israelsk framrykking.

– Jeg har jobbet med store humanitære kriser mesteparten av tiden de siste 30 årene, og jeg har aldri vært involvert i en situasjon så ødeleggende, kompleks og uberegnelig som dette, sier Unicefs nødhjelpskoordinator Hamish Young.

– Det nåværende situasjonen i Gaza har nådd hittil ukjente krisenivåer, sier Georgios Petropoulos, som representerer FNs nødhjelpskontor OCHA.

De to oppholder seg begge i Rafah og snakket fredag med journalister i Genève via videolink.

De advarer om at drivstoffet er i ferd med å ta slutt. Uten nye forsyninger må fem store sykehus, 17 mindre sykehus, fem feltsykehus, ti mobile helseteam og 28 ambulanser stanse virksomheten i løpet av få timer, ifølge Petropoulos.

Young sier at de israelske kravene om at folk skal fjerne seg fra områder, har ført til at over 100.000 har forlatt regionen. Al-Mawasi-området nær kysten, som Israel har kunngjort som sikker sone, er fullstendig overfylt, ifølge ham.

Det er nesten ikke sluppet gjennom noen forsyninger, og særlig ikke drivstoff, gjennom grenseovergangene Kerem Shalom og Rafah de siste dagene, ifølge Petropoulos.

Drivstoff til generatorer er nødvendig for å holde sykehus, banker, kommunikasjonsutstyr og drikkevannsanlegg i drift på Gazastripen.

– Vi trenger drivstoff umiddelbart. Hjelpesendingene må komme inn. Gislene må løslates. Rafah må ikke invaderes, og barn må beskyttes, ikke drepes, sier Young.