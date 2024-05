I et svar til kontrollkomiteen på Stortinget fredag i forrige uke erkjenner justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sitt konstitusjonelle ansvar for NSM.

– Som justis- og beredskapsminister har jeg det overordnede konstitusjonelle, administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM, skriver Mehl.

Det var politikkavisen Altinget som omtalte Mehls svar først.

– Erkjenner ansvar

Spørsmålet om ansvar kom opp etter at justisministeren i to runder hadde redegjort i Stortinget for det ulovlige lånet NSM inngikk hos Norwegian Property da de flyttet inn i nye lokaler på Fornebu. Mehl viste til at NSM tidligere hadde ligget under Forsvarsdepartementet, men var blitt overført til Justisdepartementet i 2019, og dermed før hun ble justisminister.

Med svaret til komiteen fredag tar Mehl likevel det formelle ansvaret for feilene Riksrevisjonen har påvist.

– Komiteen registrerer med dette at justis- og beredskapsministeren erkjenner sitt konstitusjonelle ansvar for de feil som er blitt begått i NSM. Komiteen anser dette som en viktig og nødvendig bekreftelse fra statsråden, konkluderer kontrollkomiteen med.

Ingen høring

Kontrollkomiteens leder og saksordfører i saken, Peter Frølich fra Høyre, sier til NTB onsdag at det nå ikke lenger er noe behov for å kalle Mehl inn til en høring i sakens anledning.

– Ingen høring – ansvaret er plassert, og hendelsesforløpet tydelig nok belyst, svarer Frølich.

I innstillingen til Stortinget skriver komiteen at det ikke er noen spesielle merknader. Nå skal saken opp til debatt 23. mai.

Spesiell sak

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen omtalte den ulovlige låneavtalen som svært spesiell og at han aldri hadde vært borti noe lignende da fikk vite om lånet 11. desember i fjor.

I tillegg til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gikk langt utover sine fullmakter, klarte ikke Justis- og beredskapsdepartementet å følge opp situasjonen i NSM godt, slo Riksrevisjonen fast.

Fredag 8. desember i fjor gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av på dagen etter at det ble kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån. Regjeringen gjorde det klart at NSM hadde gått langt utover sine fullmakter og bestemte seg samtidig for å bevilge 200 millioner kroner for å innfri det ulovlige lånet.