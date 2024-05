Enigheten innebærer et lønnstillegg for de ansatte på 7 kroner per time, i tråd med frontfaget. Etter uravstemning vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger.

– Dette er et resultat som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler medlemmene å stemme ja til, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.