En økning i innenlandsreiser (14 prosent) bidrar til økningen, opplyser Avinor i en pressemelding.

– Bakgrunnen for den kraftige veksten på innland i april og den noe lavere veksten på utland, er knyttet til at påsken i fjor havnet i april. Påsken er en periode med få reiser innenlands og en økning blant utenlandsreisende, sier direktør Gaute Skallerud Riise for trafikkutvikling i Avinor.

Antall flygninger i april var 62.675, en økning på 6 prosent fra i fjor.

Det ble samtidig registrert 2117 droneflygninger i Avinors system for håndtering av droner. Det er over en dobling fra i fjor.