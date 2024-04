FN har sendt delegasjoner til ti av Gazas sykehus og funnet mange av dem i ruiner. Bare et par av dem har kapasitet til å levere de mest grunnleggende tjenester ved fødsler, sier Dominic Allen, som er Palestina-representant for Verdens befolkningsfond (UNFPA).

Allen sa at det delegasjonen hadde sett på Nasser-sykehuset i Khan Younis, som lenge var beleiret av israelske styrker, knuste hjertet hans.

Han sa han så medisinsk utstyr, blant annet ultralyd-maskiner, som trengs for trygge fødsler, ødelagt, med kuttede kabler og knuste skjermer.

Verdens helseorganisasjon WHO har tidligere fortalt om hvor vanskelig det var å få slikt utstyr inn i Gaza allerede før krigen.

– Slik overlagt og hensynsløs ødeleggelse vil, i tillegg til mangel på vann, kloakk og strøm, gjøre det svært komplisert å få sykehuset, som er Gazas nest største, i skikkelig drift igjen, sier Allen.

På et annet sykehus som delegasjonene besøkte, al-Khair, virket det ikke som om var noe medisinsk utstyr igjen som virket.

Bare ti av Gazas 36 sykehus er i dag i delvis drift, og ifølge Allen er bare tre av dem i stand til å bistå de rundt 180 kvinnene som daglig føder i Gaza, hvorav 15 prosent rammes av komplikasjoner som krever betydelig tilsyn.

Han sier det bare er Emirati-sykehuset i sør som har fullt fungerende fødestuer, og det sykehuset er overbelastet av opp til 60 fødsler per dag, inkludert rundt tolv keisersnitt. Det gjør at kvinner må skrives ut et par timer etter fødselen, og maksimalt ett døgn etter keisersnitt.