Større tomater lar vente på seg en stund til, skriver Landbruksdirektoratet i sin ukentlige markedsrapport.

Fremdeles er det norske grønnsaker å finne i butikker, men lagrene tømmes raskt. For poteter venter produsentene at lagrene tømmes innen utgangen av april. Norske mandelpoteter er det omtrent tomt for.