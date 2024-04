– Hensikten var aldri å skade statuene. Hensikten var og er å slå alarm om Norges fortsatte utvinning av fossilt brensel. Med denne aksjonen mener min klient at de forsvarer grunnleggende menneskerettigheter, opplyser advokat Cecilie Nakstad til NTB.

Hun forsvarer 25 år gamle Anne Klenge, som sammen med 26 år gamle Joachim Skahjem er tiltalt for å ha kastet flere spann med oransje maling over Gustav Vigelands statuer i Vigelandsparken i Oslo 18. november 2022. Tirsdag starter rettssaken, som skal vare i to dager.

– Min klient har forklart og vil forklare i retten at protesten var nøye planlagt og fredelig i sin natur. Aktivistene hadde testet malingen på ulike underlag, blant annet steiner, og valgte å bruke vannløselig maling som er lett å fjerne, sier forsvareren videre.

Hun opplyser at hennes klient nekter straffskyld. Det gjør også den medtiltalte Skahjem, opplyser forsvareren hans Trygve Staff til NTB.

Krevde oljestans

Det var om formiddagen fredag 18. november 2022 at de to aksjonistene kastet store mengder oransje maling over Monolitten og flere av de nærliggende statuene i Vigelandsparken i Oslo.

Klimaaktivistene opplyste i en pressemelding at aksjonen ble gjennomført som en reaksjon på det de mente var et skuffende klimatoppmøte i Egypt. De krever også umiddelbar stans i all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.

Tilgrisingen ble møtt med krass kritikk flere steder, blant annet fra politisk hold. Malingen ble fjernet allerede samme dag, og dette arbeidet ble anslått til å koste rundt 30.000 kroner.

– Vi fikk tidlig beskjed om hendelsen og kom oss raskt på plass for å fjerne malingen, sier Jarle Strømodden, som er leder ved Vigeland-museet, til NTB.

– Statuene ble jo påvirket. Granitt er porøs og har hull, så maling og all væske trekker inn. Men konklusjonen vår var at det heldigvis ikke ble noen varige skader på statuene, sier Strømodden.

Da Vinci, Munch og van Gogh

I kjølvannet av tilgrisingsaksjonen vekket den da 24 år gamle mannen som er tiltalt i saken, oppsikt da han i «Debatten» i NRK uttalte at vold kan bli et nødvendig virkemiddel blant aktivister i klimakampen. Uttalelsene ble møtt med fordømmelse blant annet av statsminister Jonas Gahr Støre – og også av en rekke miljøorganisasjoner.

De to aktivistene var fra aktivistgruppa Stopp oljeleitinga. Aktivister fra samme gruppe forsøkte i 2022 å lime seg fast i rammen til Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet.

Flere lignende aksjoner mot kjente malerier har funnet sted andre steder i Europa, som oftest i form av at aktivistene limer seg fast eller kaster suppe, kake eller potetmos. Blant verkene som har fått gjennomgå, er Leonardo da Vincis «Mona Lisa», Vincent van Goghs «Solsikker» og «Pike med perleøredobb». Alle maleriene var imidlertid dekket med glass, noe «Skrik» også var.

Aksjonistgruppa har også ved flere anledninger satt seg i veibanen for å stoppe trafikken i store byer.