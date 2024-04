– Det er sterke ting som har kommet fram. Andersen har jo forklart seg om overgrepene og drapshandlingene, og dette var selvfølgelig tungt og vanskelig for foreldrene å høre på. Jeg tror hele salen var beveget av det man hørte, for dette var sterkt og vanskelig å høre på, sier Audun Beckstrøm til NTB.

Han er bistandsadvokat for foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Foreldrene til de to jentene er til stede i Sør-Rogaland tingrett torsdag og har hørt hvordan Jan Helge Andersen har forklart i detalj hvordan han forgrep seg på og drepte Sørstrønen. Moren hennes gråt stille da Andersen beskrev drapshandlingen.

Andersen fastholder at han følte seg truet på livet av kameraten Viggo Kristiansen til å begå ugjerningen, og at Kristiansen drepte Paulsen. Kristiansen ble i 2022 frikjent for ugjerningen etter å ha blitt funnet skyldig i 2002.

– Det er ikke noe overraskende i dette, sier Beckstrøm.

– Mye av dette er for så vidt kjent fra før, men det er spesielt å høre ham sitte i vitneboksen og fortelle om dette som han gjør nå, sier han.

Viggo Kristiansens bistandsadvokat Brynjar Meling er kritisk til Andersens forklaring.

– Det viser jo hvor svært problematisk dette er med tanke på Kristiansens situasjon, når han nok en gang må få brettet disse uriktige anklagene ut i mediene på denne måten basert på Andersens forklaring, sier Meling.