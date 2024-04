De kriminelle miljøene opererer i stor grad fritt på Grønland og Vaterland, viser en rapport fra nabopolitiet Grønland i Oslo, som VG har fått innsyn i. Nabopolitiet har over lengre tid kartlagt hvordan kriminalitet påvirker hverdagen på Grønland.

Et flertall av ansatte og bedriftseiere som politiet har snakket med, har opplevd vold, trusler eller sjikanering. Politiet kaller funnene «sterkt bekymringsverdig».

Assisterende leder ved enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, Joakim Dyrdal, påpeker at det er trygt på Grønland, men sier også følgende:

– Kartleggingen gir så klare og gode indikasjoner på et omfang som gjør at vi opplever at vi er nødt til å sette inn tiltak.

Sommeren 2023 gjennomførte politiet en større aksjon for å bekjempe organisert kriminalitet i området, men etter at politiaksjonen var avsluttet, vendte kriminaliteten raskt tilbake til tidligere nivåer.