– Det er et nytt tilbud vi ønsker å vurdere for å fange opp barn mellom 12 og 15 år, og som er under den kriminelle lavalderen, og som vi vet begår kriminalitet, organisert av kriminelle nettverk eller eldre ungdommer. Det er et botilbud, ut fra et stort behov for å få alle som er rundt dem til å samarbeide, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Senterpartiet er mandag samlet til landsstyremøte, hvor et av hovedtemaene er «et krafttak for å forebygge ungdomskriminalitet og utenforskap».

I debatten deltar både Mehl og barneminister Kjersti Toppe. Sistnevnte sier at det kan være behov for lukkede institusjoner for denne gruppen.

– Vi må vurdere hvor langt det skal gå. Men det viktigste er at det i dag ikke finnes noe tilbud hvor de blir ivaretatt, sier hun.

«Senterpartiet vil etablere trygghetshus for ungdom som et nytt tilbud, der ulike aktører rundt barnet skal samarbeide om et spesialtilpasset omsorgs- og oppfølgingstilbud. Institusjons- og botilbud i barnevernet må være tilgjengelig for barn i hele landet.», heter det i forslaget som skal behandles på landsstyremøtet.