Nyhetsbyråer: USA holdt igjen bombeleveranse til Israel

USA holdt i forrige uke igjen en forsendelse av bomber til Israel på grunn av bekymring for at Israel ville innlede en fullskala-operasjon i Rafah, ifølge AP. Nyhetsbyrået viser til en høytstående tjenesteperson i Biden-administrasjonen som kilde til opplysningen.

Nettstedet Axios fikk i helga lignende opplysninger av ikke navngitte israelske tjenestepersoner. Det er ifølge Axios første gang siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober at USA har stanset en våpenleveranse til det israelske militæret. Kilden sier til AP at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse om hvorvidt bombene skal sendes senere eller ei. Også AFP får opplyst at leveransen er blitt holdt igjen.

Dommer utsetter dokumentsaken mot Trump på ubestemt tid

Dommeren i den føderale saken mot USAs ekspresident Donald Trump om håndtering av hemmeligstemplede dokumenter utsetter saken på ubestemt tid. Dommer i saken er Aileen Cannon, som i sin tid ble utnevnt av Trump. Oppstarten var i utgangspunktet satt til 20. mai, men Cannon sier at det nå ikke er mulig på grunn av antallet begjæringer til retten.

Hun har ikke satt noen ny dato for saken, men det er planlagt rettsmøter om begjæringene til og med 22. juli. Avgjørelsen reduserer sjansen betydelig for at noen av de føderale rettssakene mot Trump starter før valget. Den andre omhandler forsøket på å omgjøre valgnederlaget i 2020. Om Trump igjen blir president, vil han kunne instruere justisdepartementet til å droppe sakene eller benåde seg selv.

EU-forskere: Elleve måneder på rad med rekordhøye globale temperaturer

Varmerekorder kommer fortsatt på løpende bånd mange steder i verden. April var den ellevte måneden på rad med rekordhøye globale temperaturer, ifølge forskere.

De nye tallene fra EUs klimaovervåkingstjeneste C3S ble offentliggjort i natt. Gjennomsnittstemperaturen på jorda i forrige måned lå 0,14 grader over forrige april-rekord fra 2016, ifølge beregningene.

EU-forskerne konstaterer at april var den ellevte måneden på rad med rekordhøy global snittemperatur for den respektive måneden. I Europa var det særlig øst på kontinentet det var uvanlig varmt i april. I Norden og på Island var det tvert imot kaldere enn normalt.

Favorittene Kroatia og Ukraina gikk videre i Eurovision

Som ventet gikk Baby Lasagna fra Kroatia og alyona alyona & Jerry Heil fra Ukraina gikk videre fra Eurovisions første semifinale. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest gikk tirsdag kveld i Malmö Arena, og resultatet var klart sent på kvelden.

Serbia, Portugal, Slovenia, Litauen, Finland, Kypros, Irland og Luxembourg er også med videre til finalen lørdag 11. mai.

USA uttrykker optimisme for våpenhvilesamtaler

USA er forsiktig optimistiske til at Israel og Hamas kan komme til enighet om en våpenhvile, sier talsmann John Kirby for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Partene «bør være i stand til å tette de gjenværende hullene», ifølge Kirby. Hamas opplyste søndag at de hadde sagt ja til et våpenhvileforslag fra Egypt og Qatar, men dette ble tvert avvist av Israel, som siden har trappet opp angrepene mot Rafah og gått inn i byen.

– Det er basert på vår forståelse av hvordan teksten ser ut akkurat nå. Hamas svarte i går, og det ble lagt inn endringer, sier Kirby, og legger til at det er slik forhandlinger foregår. Han sier videre at når USA ser på teksten så er det «vår forståelse at den tilsier at vi skal være i stand til å tette disse hullene».

Brudd i lønnsforhandlingene for frisører

Fagforbundet og NHO Service og Handel har brutt forhandlingene om frisørenes lønnsoppgjør. Oppgjøret omfatter over 1200 frisører, og det går oppgjøret til mekling. Fagforbundets forhandlingsleder Ingunn Reistad Jacobsen sier at det er gode tider for bransjen, men at lønna har hengt etter de siste årene.