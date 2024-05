– Spesialenhetens etterforskning avdekket at tjenestepersonen, ved tømming av sitt MP5-skytevåpen, hadde mistet en patron som lå i kammeret på våpenet, i bakken. Da patronen traff bakken, gikk den av og traff tjenestepersonen i ansiktet, skriver Spesialenheten i sitt sammendrag av saken.

Tjenestepersonen ble fraktet til Ullevål sykehus, men skadene var ikke alvorlige.

Spesialenheten har besluttet å henlegge saken.

– Det er ingen bevismessige holdepunkter som tilsier at tjenestepersonen begikk feil under våpenhåndteringen. Hendelsen fremsto som et resultat av et uhell kombinert med den svært uvanlige omstendigheten at patronen gikk av da den traff bakken, skriver Spesialenheten.