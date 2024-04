Oslo kommune er et eget tariffområde. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det blir forhandlet om både lønn og om vilkårene i tariffavtalen.

Sent tirsdag kveld ble det brudd i forhandlingene, og oppgjøret går nå til mekling.

– Partene har dessverre ikke lykkes i å komme fram til en forhandlingsløsning, og vi trenger derfor bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingssjef Harald Nævdal i Oslo kommune.

– Lite imøtekommende holdning

Per Egil Johansen, som er leder i LO kommune Oslo, sier kommunen har vist en lite imøtekommende holdning.

– Det at Oslo kommune har vist en så steil holdning, gjør at jeg er svært bekymret med tanke på den kommende meklingen, sier Johansen.

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, sier de har jobbet for kronetillegg.

– Jeg er skuffet over måten vi er blitt møtt på av Oslo kommune. Det gjelder både størrelsen på tilbudet og innretningen. Vi krever at hele oppgjøret skjer gjennom kollektive forhandlinger på sentralt nivå, og at lønnstillegg gis i sin helhet på lønnstabellen, sier han.

– Skal vi unngå streik, så må det skje en tydelig endring fra Oslo kommunes side, fortsetter Dehlin.

– Umulig å akseptere

– Det var umulig å akseptere det Oslo kommune la på bordet, sier leder Mona Bjørnstad, i YS kommune Oslo og leder for Delta Oslo, i en pressemelding.

Hun sier de i forhandlingene har forsøkt å finne gode løsninger på både våre og arbeidsgivers utfordringer.

YS-K Oslo har blant annet krevd reallønnsvekst for medlemmene, og at Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling. og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid.

– Nå jobber vi for en løsning med hjelp av mekleren, sier Bjørnstad.

– God tone

– Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi ikke i havn med et resultat som alle partene kunne akseptere, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne krevde reallønnsvekst og en endring av lønnssystemet for medlemmene i Oslo som sikrer dem lokale, kollektive forhandlinger.

Nå går oppgjøret til mekling. Dersom partene ikke blir enige innen 23. mai klokken 24, blir det streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai.